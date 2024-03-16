بعد فشل 4 محاولات لتشكيل حكومة ديالى.. خبير سياسي يوضح مصير مجلس المحافظة

شفق نيوز/ أكد الباحث في الشأن السياسي والانتخابي علي عبدالستار، يوم السبت، أن الدعوة الى حل مجلس محافظة ديالى بعده فشله بتشكيل الحكومة المحلية لـ4 مرات متتالية.

وقال عبدالستار لوكالة شفق نيوز، إن"أي مجلس يحل في حال توجيه دعوة لحله من ثلث أعضائه ويتم عقد جلسة والتصويت على الحل بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس".

وأضاف أن"وفقا لقانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل فإنه لا يمكن حل مجلس غير متكامل كما هو الحال في ديالى الا بتشكيل المجلس وانتخاب رئيس له ونائبيه وفي ديالى لايوجد مجلس متكامل بل فقط اعضاء منتخبين وأدوا اليمين القانوني".

وأشار الى أنه"لو كان حل مجلس ديالى ممكن أن يتحقق وفقا للفقرات المذكورة أعلاه وبوجود وتصويت أغلبية مطلقة وهي من 9 أعضاء فإن من باب اولى تشكيل حكومة محلية فهي أيضا تحتاج الى أغلبية مطلقة ولكن لم يستطع عقد جلسة وإجراء تصويت ب9 أعضاء نتيجة تشتت المجلس وانقسامه".

وأوضح عبدالستار أن "عدم تعليق بقية الكتل على الدعوات التي اطلقت خلال الساعات الماضية حتى الآن لحل المجلس لمعرفتها بأن هذا الأمر مستبعد ولايمكن تحقيقه من دون الشروط التي ذكرناها".

وأكد أن"استمرار أزمة تشكيل الحكومة المحلية في ديالى ناتج تمسك فريقي المجلس بقراريهما ومرشحيهما وعدم تنازل أحدهما للآخر من أجل مصلحة المدينة وسكانها".