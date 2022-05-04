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بعد فشل الإطار التنسيقي بتشكيلها.. الصدر يدعو النواب المستقلين لتأليف حكومة بلا وزراء صدريين

Category: سیاسة

Date: 2022-05-04T14:14:50+0000
بعد فشل الإطار التنسيقي بتشكيلها.. الصدر يدعو النواب المستقلين لتأليف حكومة بلا وزراء صدريين
بعد فشل الإطار التنسيقي بتشكيلها.. الصدر يدعو النواب المستقلين لتأليف حكومة بلا وزراء صدريين

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