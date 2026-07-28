استجابة للكتل السياسية.. الديمقراطي الكوردستاني ينهي مقاطعة مجلس كركوك ويقرر العودة

شفق نيوز - كركوك

أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، إنهاء مقاطعته لجلسات واجتماعات المجلس والعودة إلى حضورها، بعد موافقة قيادة الحزب واستجابةً لمطالب الكتل السياسية المشاركة.

وقال رئيس كتلة الحزب في مجلس محافظة كركوك، حسن مجيد، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "قيادة الحزب وافقت على عودة أعضاء الكتلة إلى اجتماعات مجلس المحافظة وإنهاء المقاطعة التي استمرت خلال الفترة الماضية".

وأضاف أن "قرار العودة جاء استجابةً لمطالب جميع الكتل السياسية التي دعت إلى مشاركة الحزب في الجلسات، بما يضمن تعزيز العمل المؤسسي والمشاركة في مناقشة الملفات الخدمية والإدارية التي تهم أبناء المحافظة".

وأشار مجيد إلى أن "العودة تهدف إلى الإسهام في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمحافظة وتفعيل دور مجلسها خلال المرحلة المقبلة".

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من مقاطعة أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني لجلسات المجلس احتجاجاً على تشكيل الحكومة المحلية لكركوك في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد بمعزل عنه، وهو ما يُتوقع أن يعزز اكتمال النصاب القانوني ومشاركة جميع المكونات في إدارة شؤون المحافظة.