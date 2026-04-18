بعد غياب لنحو عام.. قاآني يعود للملف العراقي عبر زيارة لبغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مطلع، يوم السبت، بأن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد خلال الساعات الماضية في زيارة غير معلنة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قاآني عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من قادة الفصائل المسلحة، تلتها لقاءات منفصلة مع قيادات في الإطار التنسيقي، تناولت تطورات المشهد السياسي في البلاد".

وأضاف أن "المباحثات ركزت على إيجاد مخارج لحالة الانسداد السياسي، إلى جانب مناقشة مستقبل الفصائل المسلحة، بما في ذلك إمكانية دمجها ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية، فضلاً عن بحث مسألة فك ارتباط بعض القيادات السياسية بأذرعها المسلحة".

وأشار المصدر، إلى أن "الاجتماعات تطرقت كذلك إلى ملف رئاسة الوزراء، حيث جرى بحث آليات حسمه والعمل على تقريب وجهات النظر بين قوى الإطار التنسيقي بشأن تسمية مرشح توافقي".

وكانت آخر زيارة لقاآني إلى العاصمة العراقية بغداد، في تموز/ يوليو 2025، حيث استمرت في حينها 10 ساعات فقط، التقى خلالها عدداً من أبرز قيادات الإطار التنسيقي، من دون أن يجتمع برئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وفي السياق، كشف مصدر سياسي، في وقت سابق من اليوم السبت، عن تأجيل اجتماع الإطار التنسيقي، بطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني.

وعلى صعيد ذي صلة، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يوم أمس الجمعة، إدراج سبعة قادة فصائل عراقية على قائمة العقوبات، محملاً إياهم مسؤولية تخطيط وتوجيه وتنفيذ هجمات ضد أفراد ومنشآت ومصالح أميركية في العراق.