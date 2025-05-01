بعد غضب وانسحاب.. الصدر لأنصاره: سكوتنا نطق وقلوب الفاسدين بأيدينا

شفق نيوز/ هاجم زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، يوم الخميس، من وصفهم بـ"الفاسدين"، وفيما أكد أن سكوته "نطق"، أشار إلى أن قلوب الفاسدين باتت بأيدي التيار.

جاء ذلك خلال كلمة للصدر، أثناء مراسم إحياء "ذكرى شهادة والده محمد محمد صادق الصدر ونجليه"، والتي سبقها انسحابه من المنصة وغضبه بسبب عدم التزام الجمهور بالصمت أثناء إلقاء الكلمة.

وشدد الصدر، في كلمته على ضرورة مواجهة الفاسدين، قائلًا: "سكوتنا نطق ونطق الفاسدين والظالمين سكوت.. قلوب الفاسدين اليوم في أيدينا"، مطالباً أنصاره بـ"السير على خطى والده الشهيد وعدم البحث عن من وصفهم بـ(شيوخ الباطن)".

تتمة..