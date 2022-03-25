بعد غد.. الحلبوسي في طهران بزيارة رسمية

شفق نيوز/ أعلن مكتب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الجمعة، أن الأخير سيزور العاصمة الايرانية طهران الأحد المقبل.

وقال المكتب في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "من المقرر أن يجري الحلبوسي، يوم الأحد يرافقه وفد نيابي، زيارةً إلى طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف".

ويتضمن جدول الزيارة وفقاً للبيان، أيضا "لقاء رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وعددٍ من المسؤولين".

وفي السياق قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، محمد باقر قالیباف، في بيان "يسرني أن أتقدم بأحر التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة إعادة اختياركم لتولي منصب رئاسة مجلس النواب في جمهورية العراق، إني على ثقة بأن العلاقات الأخوية الثنائية ستشهد المزيد من التعميق والتعزيز في مختلف المجالات من خلال المساعدة والدعم الذي يقدمه مجلسي البلدين".

وأشار الى أن "التعاون النيابي الثنائي سيكون القسم الأهم في علاقات الصداقة بين طهران وبغداد وستؤدي إلى المزيد من التوطيد والتعميق في العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، وفي هذا الصدد ندعوكم لإجراء زيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية واتمنى ان نلتقي في طهران في أقرب فرصة سانحة لكم".