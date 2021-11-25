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بعد إعلان البنتاغون.. فصيل شيعي: نحن جاهزون

Category: سیاسة

Date: 2021-11-25T08:15:30+0000
بعد إعلان البنتاغون.. فصيل شيعي: نحن جاهزون

شفق نيوز/ ردت "كتائب سيد الشهداء"، احد ابرز الفصائل "الشيعية" المسلحة في العراق، اليوم الخميس، على تصريحات "البنتاغون" والتي اعلن فيها بقاء القوات الامريكية في العراق بعد انتهاء مهلة 31 كانون الاول/ديسمبر 2021.

وقال المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "فصائل المقاومة جاهزة وعلى اهبة الاستعداد ليوم المنازلة ومقاومة الاحتلال الامريكي بكل الطرق، بعد انتهاء مهلة 31 كانون الاول/ديسمبر 2021"، مشيراً إلى أن "تصريحات  البنتاغون تؤكد أن الولايات المتحدة الامريكية، لن تخرج إلا بالقوة والمقاومة".

وأضاف الفرطوسي أن "تصريحات البنتاغون، تؤكد وتدل على ما كانت تقول به فصائل المقاومة العراقية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، غير جادة بسحب قواتها من العراق"، مشدداً أن "العدة والعدد جاهزة لإخراج تلك القوات المحتلة بالطرق العسكرية، بعد فشل الطرق الدبلوماسية بذلك، طيلة الفترة الماضية".

وقالت مسؤولة في البنتاغون لمجلة "نيوزويك" الامريكية، أمس الاربعاء، إن القوات الامريكية ستبقى في العراق بعد انتهاء مهلة 31 كانون الاول/ديسمبر 2021 لوقف المهمة القتالية، وذلك في رد امريكي على تهديدات فصائل مسلحة باخراج الأمريكيين بالقوة.

وكانت المجلة الامريكية نشرت تقريراً يحمل تهديدات من فصائل عراقية مسلحة تتوعد باستهداف القوات الامريكية بعد انتهاء منتصف ليل 31 كانون الاول المقبل، بما في ذلك من جانب الهيئة التنسيقية للمقاومة التي توعدت في بيان خاص وجهته للمجلة بانها ستستخدم اسلحتها بمجرد ان تحين اللحظة بعد منتصف تلك الليلة.

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