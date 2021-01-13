بعد عقوبات وزارة الخزانة.. الخارجية الأمريكية تصنف "ابو فدك" بـ"الإرهابي العالمي"

شفق نيوز/ صنَفت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، الأربعاء، الأمين العام السابق لكتائب حزب الله العراقية، ورئيس اركان الحشد الشعبي، عبد العزيز المحمداوي، الملقب أبو فدك، بأنه "إرهابي عالمي".

واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية المحمداوي، "بالعمل مع الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس لإعادة تشكيل مؤسسات أمن الدولة العراقية الرسمية بعيداً عن هدفها الحقيقي المتمثل في الدفاع عن الدولة العراقية وقتال داعش، لدعم أنشطة إيران الخبيثة بدلاً من ذلك، بما في ذلك الدفاع عن نظام الأسد في سوريا".

وجاء في مذكرة الخارجية الأمريكية أن "تصنيف اليوم يسعى إلى حرمان المحمداوي من الموارد اللازمة للتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية"، بحسب شبكة CNN

وأضافت المذكرة أنه "تم حظر جميع ممتلكاته ومصالحه الموجودة في الولايات المتحدة، والتي تأتي فيما بعد داخل الولايات المتحدة، أو فيما بعد تقع في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، وتم منع الأشخاص الأمريكيين عمومًا من المشاركة في أي معاملات معه".

وفي وقت سابق من اليوم، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات مرتبطة بإيران على ثلاثة أفراد و16 كيانا.

وشملت العقوبات الأمريكية منظمتين يسيطر عليهما المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، المنظمتان تمكنان النخبة الإيرانية من الاستمرار في نظام الملكية الفاسد لقطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني.

كما تضم قائمة عقوبات إیران "أبو فدك المحمداوي" او ما يعرف بـ"الخال"، وهو رئيس أركان قوات الحشد الشعبي، وخليفة أبو مهدي المهندس.

ويأتي ذلك بعد أن وضعت أمريكا رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، على قائمة عقوباتها.