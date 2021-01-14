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بعد عقوبات الفياض وابو فدك.. الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي ويلتقي قادتها

Category: سیاسة

Date: 2021-01-14T16:31:43+0000
بعد عقوبات الفياض وابو فدك.. الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي ويلتقي قادتها

شفق نيوز/ زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، هيئة الحشد الشعبي في العاصمة بغداد.

وقال مصدر مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي زار، مساء اليوم، مقر هيئة الحشد الشعبي في بغداد واجتمع برئيس الهيئة فالح الفياض وعدد من قادتها".

وتأتي زيارة الكاظمي بعد 24 ساعة، من عقوبات أمريكية طالت رئيس الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي الملقب "أبو فدك".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، امس الأربعاء، عقوبات على ثلاثة أفراد و16 كيانا، بينهم "أبو فدك المحمداوي" او ما يعرف بـ"الخال"، وهو رئيس اركان قوات الحشد الشعبي، وخليفة أبو مهدي المهندس.

ويأتي ذلك بعد أن وضعت امريكا رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، على قائمة عقوباتها.

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