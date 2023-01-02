بعد عقدين على غزو العراق.. كتاب أمريكي يعيد قراءة الحرب على الارهاب

شفق نيوز/ صدر في الولايات المتحدة كتاب "الحرب اللامتناهية ابدا على الإرهاب"، في الذكرى الـ22 لإعلان الحرب على الإرهاب وبعد عقدين على غزو العراق.

والكتاب هو للمؤرخ والأستاذ الجامعي الامريكي اليكس لوبين، ونشرته جامعة كاليفورنيا.

ويعد صدور الكتاب محاولة لاعادة قراءة مجريات هذه المعارك الامريكية التي غيرت الكثير في سياسات الولايات المتحدة ومجتمعها ومفاهيمها الأمنية.

ونشر موقع "بوينغ بوينغ" الامريكي قراءة للكتاب مع بداية السنة الجديدة بحسب تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، قائلا، إن "الحرب ربما تكون احدى آخر الامور التي يرغب الانسان بالتفكير فيها مع بداية العام الجديد".

الا ان التقرير اشار الى انه باعتبار ان العام 2023 "يصادف الذكرى الـ20 للغزو الثاني للعراق في اذار/مارس 2003 والعام ال22 لما يسمى بالحرب على الارهاب، فان مراجعة اصول هذه الحرب التي لا تنتهي وروايتها المستمرة، يعتبر أمرا مناسب تماما".

واكد التقرير على اهمية الكتاب لانه يثير تساؤلات لدى الاجيال التي ولدت في ما بعد مطلع القرن ال21 وممن ولدوا فيما قبل العام 2000، حول المسلمات المتعلقة بالحرب على الارهاب وتغلغل الاجهزة الامنية في كل مكان في المجتمع والتحولات التي حصلت فيما يتعلق بالحياة الخاصة لعامة الناس والمشاعر والافعال المعادية للعرب، مع الصعود القوي للقومية المسيحية للبيض، والتبدلات الاقتصادية للرأسمالية الامنية، بالاضافة الى التشويه والتجاهل للحقائق التاريخية وتقديم الولايات المتحدة على انها "ضحية" وان احداث 11 ايلول/سبتمبر ليس لها تاريخ، وان والحرب العالمية الشاملة على كل ما هو مناهض لامريكا، هي بمثابة لحظات استثنائية.

واوضح التقرير ان "ذلك هو بعض ما يتناوله كتاب اليكس لوبين في كتابه".

وينقل التقرير عن لوبين قوله ان "جيلا كاملا من الشباب لم يعرف قط امريكا بلا الحرب على الارهاب".

وتابع لوبين ان "كتابه يتناول ايضا التأثيرات المتفشية لسياسات ما بعد 11 أيلول/سبتمبر وصناعة الاساطير في كل زوايا الحياة الامريكية، مضيفا ان الحرب اللامتناهية على الارهاب تستند على 5 كلمات مفتاحية تساهم في صياغة اللحظة السياسية والثقافية في الولايات المتحدة، وهي الوطن والأمن والخصوصية والتعذيب والطائرة المسيرة".

وفي كتابه، يجمع لوبين نحو عقدين من الزمن منذ شنت الولايات المتحدة الحرب على الرهاب، ويطرح تساؤلات حول التغييرات التي أدخلتها على السياسة والمجتمع، مرورا ب"قانون الوطنية" وبإنشاء وزارة الامن الداخلي، وادوارد سنودن وخليج غوانتانامو والظاهرة "الترامبية" (دونالد ترامب).

ويصف لوبين الكلمات المفتاحية الخمس بانها بمثابة خيط من الحمض النووي الذي يمكن من خلاله فهم اللبنات الرئيسية للحرب على الارهاب."

وختم التقرير بالإشارة الى ان كتاب "الحرب اللامتناهية ابدا على الارهاب"، يفسر اسباب الحرب الاميركية وفي الوقت نفسه كيف تم تجاهل تاريخ الحرب وعواقبها، واصفا اهمية الكتاب بانه موجز وكاشف للحقائق.