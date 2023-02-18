بعد عام على تشكيله.. هيبت الحلبوسي يعلن قرب انتهاء تحالف السيادة

شفق نيوز/ أعلن القيادي في حزب "تقدم" النائب هيبت الحلبوسي، يوم السبت، عن قرب انتهاء تحالف "السيادة" النيابي بعد عام على تشكيله، عازياً ذلك الى عدم التزام الشركاء في التحالف بالمواثيق والثوابت الوطنية.

ويتكون تحالف "السيادة" من تحالفي "تقدم" 37 نائباً، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و"عزم" 34 نائباً، بقيادة خميس الخنجر.

وقال النائب الحلبوسي الذي يشغل منصب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، في بيان صدر عن مكتبه اليوم، وورد الى وكالة شفق نيوز، إن حزب تقدم الذي كان يملك قرابة (37) مقعدًا وافق على التحالف مع الشركاء السياسيين الذين يملكون (14) مقعدًا، حرصًا على وحدة الصف وإيمانًا بالثوابت الوطنية التي تنسجم ومطالب جماهير محافظاتنا المحررة .

وأكد الحلبوسي أن الأسباب التي تفف خلف قرب انتهاء تحالف السيادة، هو تغليب المصالح الشخصية لأغلب الشركاء السياسيين في التحالف، وانحراف الكثير منهم عن الاتفاقيات السياسية، بالإضافة إلى محاولات شق الصف السياسي، سواء في مجلس النواب، أو في المحافظات التي نمثلها.

يشار إلى أن انسحاب النائب رعد الدهلكي من تحالف السيادة، و"قبول استقالة" ليث الدليمي من عضوية مجلس النواب، قد أثار تفجر الخلاف داخل "البيت السني"، إذ يرى مراقبون أنها جاءت استعدادا للمرحلة المقبلة وما تتضمنه من انتخابات محلية أو نيابية مبكرة والتي تحتاج إلى اصطفافات وتحالفات جديدة.