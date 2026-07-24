بغداد تُفنّد تقرير "نيويورك تايمز": مزاعمه عارية عن الصحة

شفق نيوز - بغداد

فنّد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم الجمعة، ما ورد في التقرير المنشور بصحيفة "نيويورك تايمز" بشأن المقترح الذي نقلته بغداد إلى طهران لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر المكتب في بيان رسمي، أن "ما ورد في التقرير من مزاعم جاءت عارية عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة"، داعياً وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم تداول معلومات غير موثقة أو منسوبة إلى مصادر مجهولة.

وكان مسؤولون أميركيون وعراقيون قد زعموا، في وقت سابق اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي نقل مقترحاً من واشنطن إلى طهران يقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين، فيما ادّعت "نيويورك تايمز" نقلاً عنهم، أن إيران رفضت ذلك العرض من دون الكشف عن تفاصيله الكاملة.

وفي السياق ذاته، وصف مسؤول إيراني مطلع ما أوردته الصحيفة الأمريكية حول اقتراح وقف إطلاق نار مؤقت لمدة عشرة أيام بأنه "منحرف ومضلل تماماً"، مؤكداً أن طهران لطالما آمنت بالدبلوماسية الحقيقية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن المسؤول قوله، إن مشكلة تصاعد الصراع في المنطقة تعود فقط إلى خرق الولايات المتحدة وانتهاكها لالتزامات مذكرة التفاهم الموقعة في 18 حزيران/ يونيو الماضي، مضيفاً أن بلاده، على خلاف واشنطن التي تستخدم الدبلوماسية كأداة في الحرب النفسية والإعلامية، تنظر إلى الدبلوماسية باعتبارها خياراً أصيلاً.

ويأتي هذا التراشق الإعلامي بالتزامن مع عودة رئيس مجلس الوزراء العراقي فجر اليوم الجمعة إلى بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى طهران، والتي أعقبت زيارة رسمية أخرى للولايات المتحدة استمرت خمسة أيام، ركزت على إطلاق شراكة اقتصادية شاملة لدعم الاقتصاد العراقي وتوسيع الفرص الاستثمارية، فضلاً عن فتح منافذ جديدة لتصدير النفط الخام ورفع قدرات الإنتاج والتصفية.