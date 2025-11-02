بعد طلبه استبعاد السوداني وتهديده بنشر تسريبات.. إعادة حسين عرب للسباق الانتخابي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة القضائية للانتخابات، يوم الأحد، إعادة النائب حسين عرب للسباق الانتخابي، بعد استبعاده قبل أيام لأسباب تتعلق بتقديمه شهادة دراسية غير صحيحة.

وكان حسين عرب، قد استبعد من الانتخابات بقرار من مجلس المفوضين، يوم الأربعاء الماضي، على خلفية ورود وثيقة رسمية موجّهة من هيئة النزاهة الاتحادية إلى رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، تشير إلى عدم صحة صدور الوثائق المقدمة من قبله، وفقاً لكتاب لجامعة الإمام جعفر الصادق.

يذكر أن عرب، قدّم في وقت سابق، طلبا رسميا إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستبعاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من السباق الانتخابي بسبب ما أسماه "استغلال موارد الدولة".

ووفقا للطلب المقدم الى المفوضية والمُذّيل بتوقيع عرب بتاريخ الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، فإنه "نظراً لإستغلال السوداني لنفوذه الوظيفي لموارد الدولة والسلطة لنشر حملاته ودعاياته الانتخابية الضوئية، واستغلال أعمدة الكهرباء في إنارتها (..) نرجو تفضلكم باتخاذ ما يلزم باستبعاد المرشح من السباق الانتخابي بسبب المخالفات أعلاه".

وبعد استبعاده، هدد عرب عبر منشورات له بمواقع التواصل الاجتماعي، بنشر تسريبات صوتية، دون أن يحدد الشخصية المستهدفة، ما اثار جدلا كبيرا.