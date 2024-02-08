"بعد ضغوط عشائرية".. انتخاب حبيب الفرطوسي عن كتلة بدر محافظا لميسان

شفق نيوز/ افاد مراسل وكالة شفق نيوز يوم الجمعة، بانتخاب محافظ جديد لميسان.

وأضاف مراسلنا؛ أنه بعد ضغوط عشائرية، تم انتخاب حبيب الفرطوسي عن كتلة بدر محافظا لميسان، وانتخب مصطفى دعير رئيساً لمجلس محافظة ميسان عن كتلة العصائب، وانتخاب فالح النوري نائباً لرئيس مجلس محافظة ميسان عن دولة القانون.

وتابع مراسلنا: ان المجلس صوت كذلك على وعد العلياوي نائبا أولا محافظ ميسان، ومنذر الشواي عن دولة القانون نائبا ثانيا للمحافظ .