بعد "ضجة" الصور.. العذاري يعلن انتهاء عمله كسفير في عمان

شفق نيوز / كشف السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري، اليوم الاثنين، انتهاء مهام عمله في المملكة والعودة إلى مقر الوزارة في بغداد، بالتزامن مع "ضجة" الصور الشهيرة التي جمعت زوجته والفنان راغب علامة الذي يحيي أيضا حفلا غنائيا في العراق يوم 22 من الشهر الجاري.

وقال السفير العراقي لدى الاردن حيدر العذاري في بيان بمناسبة انتهاء مهام عمله في المملكة وورد لوكالة شفق نيوز إلى "المملكة الاردنية الهاشمية واصحاب المعالي والسعادة والاصدقاء الاعزاء كان لي الشرف الكبير بتمثيل العراق لمدة ست سنوات متتالية سفيرا مفوضا وفوق العادة في كل من روسيا الاتحادية (ثلاث سنوات) والمملكة الاردنية الهاشمية (ثلاث سنوات) مع تمثيل غير مقيم في كل من (جمهورية روسيا البيضاء ودولة فلسطين) وقد حان الوقت للعودة الى مركز الوزارة في بغداد".

وأضاف العذاري "أدعو أن أكون قد وفقت في مهمتي خدمة للعراق والجاليات العراقية"، موجهاً "شكره وامتنانه لكل من قدم الدعم من أجل تسهيل مهمته خلال الستة سنوات الماضية".

وتتزامن عودة العذاري مع "ضجة" اثيرت بعد نشر الفنان اللبناني راغب علامة صوراً جمعته بالسفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري وزوجته، تسببت بموجة من الانتقادات لدى الكثير من العراقيين، ما جعل وزارة الخارجية العراقية تستدعي السفير وتوضح ايضا بأنها "ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية"، في ظل مطالبات نيابية بإقالة السفير ، فيما كان للتيار الصدري، الذي يقود تظاهرات واعتصامات حالية ضد الطبقة السياسية الموجودة، أبدى موقفا ناقما من السفير واعتبره لا يمثل العراق.

وفي الوقت ذاته يستعد الفنان راغب علامة لإحياء حفل في العراق يوم الخميس الموافق 22 أيلول / سبتمبر الجاري، ونشر البوستر الرسمي للحفل، عبر حسابه على موقع انستجرام، وعلق قائلا: قطار الحب والفرح مكمل معكم لـ العراق يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر.. حتى نغني ونفرح سوا لأن أحلى شيء في الحياة الحب".