بعد "ضبابية" حول موعدها.. الشيباني في بغداد الشهر المقبل

شفق نيوز/ كشفت مصادر حكومية عراقية، يوم الأربعاء، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة بغداد خلال الشهر المقبل، وذلك بعدما تغلف الموعد المحدد لهذه الزيارة بـ"الضبابية".

وأوضحت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن "زيارة وزير الخارجية السوري قائمة ولم تلغ وما حصل هو تأجيل لأسباب أمنية تتعلق بالجانب السوري، إلى جانب بعض التصريحات من شخصيات عراقية أثرت سلباً على موعد الزيارة وبالتالي لا توجد أية تهديدات تعيق الزيارة".

وأشارت إلى أن "زيارة الشيباني إلى بغداد ستكون خلال الأسبوعين المقبلين في موعد أولي قابل للتعديل".

وأكدت أن "الشيباني سيناقش مع بغداد محاور وملفات مشتركة مهمة بين البلدين إلى جانب الاتفاق على الملفات المفترض طرحها خلال القمة العربية المزمع انعقادها في بغداد في شهر أيار/ مايو المقبل، وأيضاً استعراض الإجراءات التي نفذتها سوريا في حفظ حقوق ومكونات الشعب السوري بمختلف مكوناته، فضلاً عن التباحث مع بغداد إزاء ملفات أخرى".

يشار إلى أن زيارة الشيباني إلى بغداد كان من المفترض أن تحصل في وقت سابق إلا أنها لم تتحقق لأسباب لم تتوضح بشكل رسمي، وتأتي هذه الزيارة بناء على توجيه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين دعوة رسمية الى نظيره السوري أسعد الشيباني لزيارة العاصمة بغداد من دون تحديد الموعد المقرر لها.

وقال وكيل وزارة الخارجية هشام العلوي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة العراقية انفتحت على الإدارة الانتقالية في سوريا، وحضر ممثلوها في اجتماعات باريس والرياض، مبيناً أن هناك ترتيباً لحضور اجتماع في بروكسل.

وأشار إلى أن هناك دعوة من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى نظيره السوري، مستدركاً بلقول "لكن لم يتم الاتفاق بعدُ على موعد زيارة الشيباني إلى بغداد".

وتابع العلوي القول إن هناك مجموعة من الملفات ستتم مناقشتها خلال زيارة الشيباني إلى بغداد.

وكانت مصادر دبلوماسية عراقية وسورية قد أبلغت وكالة شفق نيوز، في يوم الجمعة 21 من الشهر الجاري، أن "زيارة الشيباني، من المقرر لها صباح غد السبت"، لكنها لم تستبعد تأجيلها لدواعٍ قالت إنها "أمنية بحتة".

وقالت الخارجية السورية لوكالة شفق نيوز، إن "الشيباني، تلقى دعوة رسمية لزيارة العراق، لمناقشة عدد من القضايا المشتركة وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين".

لكنها لم تحدد موعد الزيارة، واكتفت بذكر أن "الوفد الوزاري السوري بانتظار استكمال جدول الأعمال وإجراء المشاورات التقنية اللازمة لتحديد التوقيت المناسب".

من جانبه، أكد مصدر حكومي عراقي، أن وزير الخارجية السوري، سيجري زيارة رسمية الى العاصمة بغداد يوم غد السبت، وسيلتقي مع نظيره العراقي فؤاد حسين وكل من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية.

ولفت المصدر، إلى أن "الشيباني سيبحث مع المسؤولين العراقيين القضايا المشتركة ما بين البلدين على المستوى الأمني والاقتصادي، وكذلك التنسيق والتواصل المستمر ما بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة".