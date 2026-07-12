بعد "صولة الفجر".. فتح ملف سفارات العراق في البرلمان ودعوة لـ"المراجعة"

شفق نيوز- بغداد

كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، يوم الأحد، عن تحرك لمراجعة ملف السفراء والبعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج.

وقال عضو لجنة، مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة ناقشت ملف السفراء خلال اجتماعاتها الأخيرة، كما تنوي التواصل مع وزارة الخارجية للاطلاع على تفاصيل التعيينات والتمديدات وآليات توزيع الكوادر الدبلوماسية في البعثات العراقية.

وأضاف أن "هناك حاجة لمراجعة بعض الإجراءات المتعلقة بالتمديد والتعيين بما يحقق كفاءة العمل الدبلوماسي ويحافظ على المال العام".

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب ترشيد الإنفاق في مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية، لافتاً إلى أن الأولوية ينبغي أن تُمنح للدول التي ترتبط مع العراق بمصالح سياسية واقتصادية مهمة أو تضم جاليات عراقية كبيرة.

وأوضح أن اللجنة ترى ضرورة إعادة تقييم جدوى بعض البعثات الدبلوماسية في الدول التي لا تشهد نشاطاً عراقياً مؤثراً، مؤكداً أن أي مراجعة بهذا الاتجاه تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الدبلوماسي وتقليل النفقات غير الضرورية.

وانطلقت حملة اعتقالات في العراق، طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن حملة مكافحة الفساد، والتي وصفها الزيدي، خلال جلسة مجلس الوزراء، بأنها "المرحلة الأولى" من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام، مع تكليف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أو التقصير في مؤسسات الدولة.

هذا وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية، أن مذكرات القبض تُنفذ وفق القانون وبإشراف القضاء، فيما تشير معطيات التحقيق، بحسب مصادر قضائية، إلى استمرار فتح ملفات جديدة قد تطال شخصيات أخرى خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعٍ لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه.

يشار إلى أن البرلمان العراقي، دائما ما يعبر عن خشيته من تمرير قائمة تتضمن أسماء سفراء جدد بسلة واحدة، داعين إلى ضرورة تنظيم ذلك عبر مقترح قانون يتم تشريعه.

وفي ظل نظام سياسي يقوم على التوازن الطائفي والعرقي والحزبي، تحوّلت المناصب الدبلوماسية، بما فيها موقع السفير، إلى جزء من نظام "تقاسم النفوذ" الذي يدير مؤسسات الدولة.

وبموجب هذا التفاهم غير المعلن، تحصل كل كتلة أو حزب على "نصيب" من البعثات الدبلوماسية، وتقوم بترشيح شخصيات مقرّبة منها، سواء كانت من داخل الحزب أو من الدائرة العائلية والموالين.