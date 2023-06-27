بعد صمت.. الكاظمي يطل من نافذة عيد الاضحى: واجبنا خدمة الشعب من أي موقع

شفق نيوز/ قال رئيس الحكومة العراقية السابق مصطفى الكاظمي، إنه "يتحمل المسؤولية الدائمة في أي موقع وتحت أي ظرف، خدمة للعراق"، وذلك في تهنئة خاصة تقدم بها بمناسبة عيد الأضحى.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، وجاءت بعد صمت لأشهر من الحديث أو الظهور الرسمي.

وقال الكاظمي: "أغتنم هذه الفرصة لأحيّي الشعب العراقي بكل فئاته وشرائحه والمتصدّين للشأن العام في مختلف مواقعهم، متمنياً الخير للجميع وحياة تسودها روح الأخوة والتسامح والتعاون؛ فعراقنا يستحقّ أقصى الجهود والتضحيات، وواجبنا جميعاً أن نعيش همومه وطموحاته في كل لحظة، ونتحمّل المسؤولية الدائمة في أي موقع وتحت أي ظرف. خدمة العراق ليست عنواناً محدوداً بموقع أو بفترة زمنية، بل هي واجب نابع من الضمير والإرادة الصادقة على التقديم والعطاء".