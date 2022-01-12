بعد صراع بين "تقدم" و"عزم".. النائب الثاني لمحافظ ديالى يذهب لمسؤول التخطيط

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي في ديالى تعيين نائب ثان للمحافظ بالوكالة خلفا للنائب السابق الذي فاز بعضوية البرلمان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن حكومة ديالى كلفت مسؤول قسم التخطيط في ديوان المحافظة بشار فتح الله لإدارة منصب النائب الفني للمحافظ خلفا للنائب السابق محمد قتيبة البياتي الذي نال عضوية البرلمان الجديد.

وأضاف أن منصب النائب الثاني للمحافظ من حصة المكون السني وان تعيينه يخضع لصلاحية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد حل وتجميد مجالس المحافظات أواخر عام ٢٠١٩.

ويشهد منصب النائب الثاني لمحافظ ديالى تنافسا وصراعات بين تحالفي تقدم وعزم.