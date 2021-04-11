بعد إصابة 50 نائبا.. كورونا يرهن مصير جلسة البرلمان المقبلة

شفق نيوز/ كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية علي البديري، يوم الاحد، ان 50 نائباً في مجلس النواب ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال البديري لوكالة شفق نيوز، إن "انعقاد جلسات مجلس النواب في 20 نيسان الجاري مستبعد جدا، بسبب ارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا بين النواب".

وأضاف ان "هناك أكثر من 50 نائبا مصابين بفيروس كورونا، وهذا يهدد انعقاد جلسات البرلمان في الشهر الجاري".

وأعلنت رئاسة مجلس النواب في الثامن من نيسان الجاري، انتهاء الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة، وحددت يوم الثلاثاء 20 نيسان الجاري موعدا لبدء إعمال الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة.