بعد أشهر من التحرك.. البرلمان العراقي يعرقل استجواب رئيس هيئة الاستثمار

شفق نيوز/ كشفت عضو لجنة الاستثمار النيابية، سوزان منصور، يوم الخميس، عن آخر تطورات ملف استجواب رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية، فيما أشارت إلى أن مجلس النواب ما يزال "يوصد أبواب" إكمال هذا التحرك.

وقالت منصور، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إنها أكملت إجراءات استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية في مجلس النواب، وقدمت طلب الاستجواب معززاً بالتواقيع والملفات إلى رئاسة المجلس منذ تشرين الثاني 2024".

وأوضحت أن "هناك 10 أسئلة بانتظار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار داخل مجلس النواب، لكن المشكلة الوحيدة التي يعرقل هذا الاستجواب، هو أن رئاسة المجلس لم تحدد بعد موعد الاستجواب، من دون معرفة الأسباب".

وأضافت منصور، أنها بصدد "التحرك على رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد جديد للاستجواب رئيس هيئة الاستثمار في الجلسات القادمة للمجلس".