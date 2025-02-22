بعد شهرين من الأزمة.. الكتل السياسية في ديالى تتوصل إلى اتفاق ينهي تعطيل المجلس

بعد شهرين من الأزمة.. الكتل السياسية في ديالى تتوصل إلى اتفاق ينهي تعطيل المجلس
شفق
نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة ديالى، فارس الجبوري، يوم السبت، عن قرب انتهاء الأزمة
السياسية التي أدت إلى تعطيل جلسات المجلس منذ نحو شهرين، وذلك بعد سلسلة من
المباحثات بين مختلف الكتل السياسية.
وقال
الجبوري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة المجلس كان من المقرر عقدها
الأسبوع الماضي، إلا أن ذلك لم يتم بسبب تواجد عدد من الأعضاء خارج المحافظة".
وأشار
الجبوري، إلى أن "الأسابيع المقبلة ستشهد استئناف الجلسات، وفق المعطيات
الحالية"، مبيناً أن "القوى السياسية باتت تدرك أهمية تحقيق الاستقرار
السياسي والأمني في ديالى، لضمان استمرار تقديم الخدمات، ودعم المشاريع التنموية،
وتعزيز دور المجلس الرقابي".
يُذكر
أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي حضرته
وكالة شفق نيوز، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل
عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في
ديالى مع قرب الانتخابات.
وكان
مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه
وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام
بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.