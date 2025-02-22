بعد شهرين من الأزمة.. الكتل السياسية في ديالى تتوصل إلى اتفاق ينهي تعطيل المجلس

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة ديالى، فارس الجبوري، يوم السبت، عن قرب انتهاء الأزمة السياسية التي أدت إلى تعطيل جلسات المجلس منذ نحو شهرين، وذلك بعد سلسلة من المباحثات بين مختلف الكتل السياسية.

وقال الجبوري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة المجلس كان من المقرر عقدها الأسبوع الماضي، إلا أن ذلك لم يتم بسبب تواجد عدد من الأعضاء خارج المحافظة".

وأشار الجبوري، إلى أن "الأسابيع المقبلة ستشهد استئناف الجلسات، وفق المعطيات الحالية"، مبيناً أن "القوى السياسية باتت تدرك أهمية تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ديالى، لضمان استمرار تقديم الخدمات، ودعم المشاريع التنموية، وتعزيز دور المجلس الرقابي".

يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.

وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.