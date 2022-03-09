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تأكيدا لمانشرته شفق نيوز.. نواب بابل يشكون محافظهم للكاظمي في "اجتماع مهم"

Category: سیاسة

Date: 2022-03-09T18:57:10+0000
تأكيدا لمانشرته شفق نيوز.. نواب بابل يشكون محافظهم للكاظمي في "اجتماع مهم"

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عدداً من الوزراء لبيان مستوى أداء محافظ بابل، وذلك بعد شكوى قدمها نواب المحافظة في اجتماع جمعه معهم وصف بـ"المهم" .

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعقد، عصر اليوم، اجتماعاً "مهماً" مع نواب محافظة بابل، لمناقشة قضية الاعتداء على المتظاهرين جنوبي المحافظة.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز،  إن الاخير استقبل، اليوم، عدداً من أعضاء مجلس النواب عن محافظة بابل، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في المحافظة، ومناقشة العقبات والمشكلات التي تقف عائقاً أمام تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مما أثر في أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.

وأوضح البيان، أن النواب قدموا شكوى تخص أداء محافظ بابل في تنفيذ الخطط اللازمة للعناية بالمحافظة وتقديم الخدمات التي تستحقها.

 ورحب رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، بالوفد النيابي عن محافظة بابل، وأكد على ضرورة أن تأخذ المحافظة استحقاقها من المشاريع الخدمية وفق ما مخطط له، كمدينة تأريخية تضم العديد من المعالم الأثرية والتراثية والدينية ويفترض أن تبذل جهوداً كبيرة من قبل الحكومة المحلية لتطويرها.

ووجه بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عدداً من  الوزراء لبيان مستوى أداء محافظ بابل وفق الشكاوى التي قدمت من النواب، وتقديم توصياتهم إلى رئيس الوزراء بأسرع وقت.

ويوم أمس، أطلق أفراد حماية عضو مجلس النواب سها السلطاني، عن محافظة بابل، النار على مجموعة من المتظاهرين بينهم الناشط "ضرغام ماجد"، ما أدى إلى إصابة متظاهرين بضربات نتيجة تبادل الضرب بالحجارة.

وعلى إثر ذلك، أعلنت قيادة شرطة بابل، صباح اليوم، فتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات حادث "إعتداء" طال ستة من المتظاهرين ضمنهم الناشط "ضرغام"، تظاهروا مساء ليلة أمس الثلاثاء جنوبي المحافظة.

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