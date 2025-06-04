بعد سنوات من الصراع السياسي.. مجلس نينوى يفتح باب الترشح لإشغال الوحدات الإدارية

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة نينوى، يوم الأربعاء، عن فتح باب الترشح لشغل مناصب رؤساء الوحدات الإدارية الشاغرة منذ سنوات بسبب الصراع السياسي.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه فتح باب الترشيح لمنصب قائممقام قضاء الموصل، ومديري نواحي المحلبية، والقيروان، وبعشيقة، والعياضية.

وبحسب البيان تم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لاستقبال طلبات المرشحين، للفرة من 11 إلى 22 حزيران/ يونيو الجاري، كآخر موعد لتقديم الطلبات.

وتتألف اللجنة من نائب رئيس المجلس محمد عبد الله محمد موسى رئيساً، وعدد من الأعضاء.

يأتي هذا الإعلان بعد فترة طويلة من شغور في هذه المناصب، خاصة منصب قائممقام الموصل، الذي ظل شاغراً منذ عدة أشهر بسبب الخلافات السياسية بين الكتل الممثلة في مجلس المحافظة. وقد أدى هذا الفراغ الإداري إلى تعطيل العديد من الخدمات الأساسية وتأخير مشاريع الإعمار في المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن الصراعات بين تحالفي "نينوى الموحدة" و"نينوى المستقبل" حول تقاسم المناصب الإدارية في المحافظة، بما في ذلك منصب قائممقام الموصل، كانت سبباً رئيسياً في تأخير تعيين المسؤولين في هذه المناصب الحيوية.

ويأمل المواطنون في أن يسهم فتح باب الترشح بإنهاء حالة الشغور الإداري، وتحقيق الاستقرار الإداري الذي تحتاجه المحافظة للمضي قدماً في مشاريع الإعمار والتنمية.