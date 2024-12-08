بعد إسقاط نظام الأسد.. إيران تدعو لإنهاء الاشتباكات العسكرية وتشكيل حكومة شاملة

شفق نيوز/ دعت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأحد، الى إنهاء الاشتباكات العسكرية في سوريا ومنع "الإرهاب" والبدء بمحادثات وطنية لتشكيل حكومة شاملة.

وأكدت الوزارة في بيان، على "موقف إيران الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها"، مشيرة إلى أن "الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية".

وأضافت أن "طهران لن تدخر جهدا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا كونها دولة مؤثرة في المنطقة"، مشددة على "ضرورة إنهاء الاشتباكات العسكرية في سوريا ومنع الإرهاب والبدء بمحادثات وطنية".

ولفتت وزارة الخارجية الإيرانية، إلى أن "سوريا تمر بمرحلة مهمة للغاية في تاريخها ومن المهم جداً توفير الأمن لكل السوريين والأجانب المقيمين فيها"، داعية إلى مشاركة كل مكونات المجتمع السوري بمحادثات تهدف إلى تشكيل حكومة شاملة تمثل كل الشعب السوري".

وختمت بالقول، "ندعم كما في السابق تطبيق القرار 2254 لمتابعة الحل السياسي في سوريا و يجب التعامل البناء مع الأمم المتحدة".

ودخلت فصائل المعارضة السورية، صباح اليوم الأحد الثامن من كانون الأول 2024، العاصمة دمشق واذاعت البيان رقم (1) عبر التلفزيون الرسمي، معلنة بذلك انتهاء حقبة نظام الأسد "المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا"، بحسب وصفها.