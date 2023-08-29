بعد ساعات من مقتل جندي فرنسي.. ماكرون يهاتف السوداني

شفق نيوز/ تلقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وذلك بعد ساعات من مقتل جندي فرنسي في العراق.

وقال المكتب الاعلام للسوداني في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

ولم يشر البيان الى طبيعة او مضمون ما تناولته المكالمة الهاتفية بين الطرفين.

ويأتي الاتصال بعد ساعات من اعلان الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي فرنسي من القوات الخاصة في عملية لمكافحة الإرهاب أمس الأثنين في العراق، وفقا لما أفادت به وكالة "فرانس برس".