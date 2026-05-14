بعد ساعات من دعمه المندلاوي.. حمودي: العيداني يدعم سند لوزارة الاتصالات

شفق نيوز– بغداد

أعلن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي ومحافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الخميس، دعمهما لترشيح النائب مصطفى سند لمنصب وزير الاتصالات في الحكومة الجديدة، وذلك بعد ساعات من تداول وثيقة أشارت إلى دعم ترشيح محسن المندلاوي للمنصب ذاته.

وذكر بيان صادر عن مكتب حمودي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجانبين أكدا، خلال لقاء جمعهما، أن "ترشيح مصطفى سند لوزارة الاتصالات يمثل إضافة شبابية نوعية للحكومة الجديدة"، مشيرين إلى أهمية "حضور الكفاءات البصرية في التشكيلة الحكومية".

وأعربا عن أملهما بأن يكون سند "بمستوى الثقة الشعبية وأمانة المسؤولية"، مشددين على ضرورة تعاون القوى السياسية وتقديم المصالح الوطنية العليا.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تداول وثيقة صادرة عن حزب "استمرار" بزعامة العيداني وموجهة إلى رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، تضمنت إعلان التحالف مع ائتلاف "الأساس" وترشيح محسن علي أكبر المندلاوي لمنصب وزير الاتصالات.

كما أشارت الوثيقة إلى أن الموقعين "غير معنيين" بمرشحي "تحالف تصميم" و"تجمع أجيال" و"أبشر يا عراق".

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الخميس، على الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة برئاسة الزيدي.

