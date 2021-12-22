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بعد ساعات من تصريحات الصدر.. إقالات بالجملة في بلدية النجف

Category: سیاسة

Date: 2021-12-22T14:06:54+0000
بعد ساعات من تصريحات الصدر.. إقالات بالجملة في بلدية النجف

شفق نيوز / قررت مديرية بلدية النجف، يوم الأربعاء، إقالة خمسة مسؤولين في المديرية، وتعيين بدلاء لهم، وذلك بعد ساعات على زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى المديرية.

وجاء في كتاب صادر عن المديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قرارات الإقالة والتكيف، تمت استناداً إلى الصلاحيات الإدارية المخولة لها، ولمقتضيات مصلحة العمل.

وكان الصدر، قد أبدى استعداده لتلقي شكاوى الفساد كافة في المؤسسة (البلدية) لتطوير عملها ووضع حل سريع وناجح، فيما أشار الى ضرورة محاسبة المقصرين بوقفة جادة وسريعة، فضلاً عن عزمه إقالة محافظ النجف لؤي الياسري، من منصبه.

ويأتي ذلك على وقع  تظاهرات في محافظة النجف مستمرة منذ أيام قليلة، تطالب بإقالة الياسري من منصبه، تخلل تلك التظاهرات اطلاق القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع بعد اشتباكات مع المتظاهرين.

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