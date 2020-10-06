بُعيد تشكيل لجنة التحقيق.. الكاظمي يستقبل السفير الأمريكي وقائد التحالف

شفق نيوز/ استقبل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولر، يرافقه قائد قوات التحالف ضد الإرهاب في العراق، الجنرال بول كالفيرت.

ويأتي هذا اللقاء بعد ساعات من إعلان تشكيل لجنة تحقيق خاصة في الهجمات التي تستهدف السفارة الأمريكية وقواتها وقوات ومصالح التحالف الدولي في العراق.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الكاظمي بحث، حلال اللقاء، "تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق في المجال الأمني"، كما جرى بحث "آخر الجهود المتواصلة في ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي".

وتطرّق اللقاء كذلك الى "الملفات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة".

ويترأس اللجنة، التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، وعضوية كل من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الغني الأسدي، والفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، رئيس أركان الجيش.

كما تضم اللجنة، الفريق الركن محمد البياتي، السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء، والفريق الركن عامر المالكي، وكيل الاستخبارات بوزارة الداخلية، واللواء ماجد الدليمي، ممثل جهاز المخابرات، وثلاثة أعضاء من لجنة الأمن والدفاع في البرلمان.

ومنذ أشهر تتعرض "المنطقة الخضراء" (تضم مقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية) في بغداد، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، وأرتال تنقل معدات لوجستية، لقصف صاروخي، وهجمات بعبوات ناسفة من قبل جهات لا تزال مجهولة.

وعادةً ما تتهم واشنطن، فصائل شيعية تتلقى الدعم والتمويل من إيران بينها "كتائب حزب الله" العراقي، بالوقوف وراء الهجمات.

ومؤخرا، يشهد العراق مطالبات متزايدة من القوى السياسية الداخلية بوضع حد لتلك الهجمات.



