بعد زيارته لطهران.. الأعرجي يستعرض "التطورات" مع حسين

شفق نيوز- بغداد

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأحد، مستجدات الأوضاع وتطوراتها على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بعد نحو أسبوع من زيارة الأعرجي لإيران ولقائه بعدد من المسؤولين فيها.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ورد لوكالة شفق نيوز أن "الأعرجي التقى حسين، وتناول اللقاء، استعراضاً لآخر مستجدات الأوضاع وتطوراتها على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن بحث دور الدبلوماسية العراقية وتوجهات الحكومة العراقية في الانفتاح على دول العالم".

وأشار البيان إلى أن "الأعرجي أشاد بدور وزارة الخارجية العراقية في ترجمة سياسة الانفتاح التي تنتهجها الحكومة العراقية وتعاطيها مع الملفات الدولية الحساسة بحكمة، تعزيزاً لمصالح العراق العليا ودوره المحوري في ترسيخ دعائم أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وكان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي قد أجرى الاثنين الماضي زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران، والتقى فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، وأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، ورئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، وقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور، وغيرهم.

وجاءت زيارة الأعرجي إلى إيران بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، ووقف إطلاق النار في غزّة، والتطورات السياسية في سوريا.