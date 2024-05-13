بعد زيارات نيجيرفان بارزاني.. الديمقراطي الكوردستاني: حل مشاكل بغداد وأربيل أصبح "سهلاً"

شفق نيوز/ أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين، أن الحوارات ما بين بغداد واربيل وصلت لمراحل متقدمة جداً، موضحا أن حل المشاكل أصبح سهلا جدا، بعدما كان صعبا.

وقال النائب عن الحزب شريف سليمان لوكالة شفق نيوز، ان "الحوارات مستمرة ومتواصلة ما بين بغداد واربيل، وقضية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان مستمرة والتنسيق والتفاهم الأخير ما بين الطرفين جيد وحسم الكثير من الخلافات والملفات العالقة"، مؤكدا أن "العمل مستمر ومتواصل لتجاوز كل الخلافات ما بين الجانبين".

وبين سليمان ان "هناك بوادر خير من الحوارات الأخيرة ما بين بغداد وأربيل، وهناك تجاوز لمرحلة الخلافات الصعبة والعميقة ووصلنا لمرحلة الخلافات التي يمكن أن نسمها (السهلة) التي هي قابلة للحل من خلال الالتزام بالدستور وإحقاق الحقوق، حسب الاتفاق السياسي".

وأكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ان "الحلول أصبحت ممكنة وقريبة ما بين بغداد وأربيل، خاصة في ظل الالتزام بالدستور ومبدأ التوافق والتوازن والشراكة".

وحظت الزيارة التي أجراها رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، إلى بغداد، شهر نيسان الماضي، بإشادات حكومية ونيابية واجتماعية، خاصة بعد إعلانه التوصل لإتفاق مبدئي لحل ملفات عالقة بين بغداد وأربيل.

وأجرى بارزاني فور وصوله بغداد، في 27 نيسان، مباحثات مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، بحث فيها البرنامج الحكومي، وتنفيذ الاتفاقات السياسية، بالإضافة الى حل الإشكالات المتعلقة بين بغداد وأربيل، وعلى رأسها ملفات النفط والموازنة ورواتب الموظفين.

كما شارك في كل من اجتماع الإطار التنسيقي للأطراف الشيعية، والاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة الذي استمر حتى وقت متأخر، وأكد بارزاني على الرغبة الجادة للإقليم في حل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية وفقاً لبنود الدستور الدائم للبلاد.

كما اجرى مباحثات مع السفيرة الأمريكية والسفير الفرنسي في بغداد.

وحملت زيارة نيجيرفان بارزاني إلى بغداد الكثير من "المؤشرات الإيجابية"، وولدت ارتياحا شعبيا، وفق مراقبين.