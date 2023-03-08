بعد زيارات غربية مكثفة لبغداد.. رئيسي يهاتف السوداني ويحث للتعاون بخمسة مجالات منها المال والمصارف

شفق نيوز/ أكد الرئيس الإيراني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي على ضرورة تعزيز التعاون بين طهران وبغداد خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والمال والمصارف.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن رئيسي اكد للسوداني أن "العلاقات بين شعبي إيران والعراق ودية وتاريخية ومتأصلة في الثقافة والحضارة والعقائد العميقة المشتركة.

واستعرض الرئيس الايراني آخر تطورات التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة إلى طهران، وشدد رئيسي على ضرورة تعزيز التعاون، لا سيما في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والمال والمصارف.

وبدوره قال السوداني إن "حكومة العراق وشعبه يقدّران على الدوام دعم ومساعدة إخوانهم الإيرانيين خاصة في الأوقات الصعبة".

من جانبه ذكر مكتب السوداني في بيان، إنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، والبحث في سبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات، والتنسيق إزاء التحديات المشتركة التي تمرّ بها المنطقة، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، وتدعيم الأمن والاستقرار.

يأتي ذلك بعد زيارات عدة لمسؤولين غربيين إلى بغداد، شملت وزير الدفاع الامريكي، ووزير الخارجية الألمانية، بالإضافة الى الامين العام للامم المتحدة.

وأثارت تصريحات لوزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك في بغداد، حفيظة طهران عندما قالت إن الهجمات الصاروخية الإيرانية عبر الحدود العراقية غير مقبولة وتعرض المدنيين والاستقرار الإقليمي للخطر.