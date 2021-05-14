بعد رفع الحظر,, الصدر يدعو الى تظاهرات حاشدة رفضا لتطبيع "مزمع" مع العراق

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، إلى تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد لمساندة الشعب الفلسطيني "تحرق خلالها العلمين الامريكي والاسرائيلي"، مشيراً إلى أن تلك التظاهرات ستكون كذلك رفضاً لتطبيع "مزمع" مع العراق.

وقال الصدر في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "بعد رفع الحظر الصحي بسبب الجائحة في عراقنا الحبيب أجد من الضروري مساندة الشعب الفلسطيني بوقفة احتجاجية سلمية غاضبة حاشدة مع التأكيد على الإلتزام بالشروط الصحية تماما، وذلك يوم غد وكل في محافظته في نفس التوقيت، على أن تكون ساحة التحرير هي مكان التظاهر لأهالي بغداد الحبيبة ومن شاء التظاهر معهم.

واضاف "وعلى المتظاهرين رفع العلم الفلسطيني، وحرق العلمين الصهيوني والأمريكي، والتنديد باحتلال الأراضي الفلسطينية، وكذا التنديد بكل من ساند الإرهاب الصهيوني المقيت، وأيضا رفض التطبيع المزمع تنفيذه في بعض الدول ومنها عراقنا الحبيب".

وتابع الصدر، "فشكرا لكل من يتظاهر من أجل مظلومية الشعب الفلسطيني ونصرة المجاهدين والمهجرين من منازلهم ودفاعا عن القدس الشريف، والشكر موصول للشعبين اللبناني والأردني الشقيقين اللذين ما زالا يساندان شعبنا الفلسطيني قرب الحدود".