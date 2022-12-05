بعد "رفض" الآلوسي التعليق على قرار سجنه.. حزبه يوجه أسئلة للقضاء العراقي

شفق نيوز/ وجه المكتب السياسي لحزب "الأمة العراقية"، يوم الاثنين، أسئلة للقضاء العراقي، على خلفية صدور حكم قضائي بالسجن لسبع سنوات، لرئيس الحزب مثال الآلوسي، بتهمة "الإساءة إلى المحكمة الاتحادية العليا" (أعلى سلطة قضائية في العراق).

وكانت محكمة تحقيق الكرخ، قد أصدرت أمس الأحد، حكماً يقضي بسجن الآلوسي (مؤسس حزب الأمة العراقية) وعضو البرلمان العراقي لدورتين سابقتين، سبعة سنوات، بدعوى إهانتهِ للقضاء العراقي.

ورد الآلوسي، عبر وكالة شفق نيوز، على قرار محكمة جنايات الكرخ الثالثة، بالقول: "أعذروني أخجل التعليق، وتقبلوا احترامي وتقديري".

وأدان مكتب الحزب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأشد عبارات الإدانة القرار آنف الذكر، معتبراً أن "هذه التهمة عاريةّ تماماً عن الصحة.

ووجه الحزب، أسئلة إلى القضاء العراقي، بالقول: "هل إن الآلوسي كان سبباً في دخول داعش أو داعماً للإرهاب أو متهماً بقتل المتظاهرين؟".