بعد رفضه "ابو مازن".. الرئيس العراقي يسلم "الفحل"مرسوم التعيين

شفق نيوز/ استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، محافظ صلاح الدين الجديد بدر الفحل، وسلمه المرسوم الجمهوري بتعيينه محافظاً، وذلك بعد رفضه تعيين المرشح السابق أحمد الجبوري "ابو مازن".

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، محافظ صلاح الدين بدر محمود الفحل.

وفي مُستهل اللقاء، سلّم رئيس الجمهورية للمحافظ المرسوم الجمهوري بتعيينه محافظا لصلاح الدين، بحسب البيان الذي أفاد أيضاً، بأن رئيس الجمهورية هنأ المحافظ بدر محمود الفحل بمناسبة تسنمه منصبه الجديد، معربا عن أمنياته له بالتوفيق في مهام عمله.

ونقل عن رشيد تأكيده ضرورة الاهتمام بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتأهيل البنية التحتية للمحافظة وأهمية التعاون بين المواطن والمسؤول لترسيخ الأمن والاستقرار في المدينة.

بدوره، قدّم المحافظ شرحا عن خططه المستقبلية والبرنامج الذي تم إعداده للنهوض بواقع الخدمات وإنجاز المشاريع لاستكمال عملية التنمية والبناء في المحافظة، وفق بيان الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية.

وفي 17 شهر شباط الماضي، رفض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، المصادقة على تعيين زعيم حزب الجماهير أحمد الجبوري "أبو مازن" محافظاً لصلاح الدين.

وبحسب كتاب رسمي موجه من رئاسة الجمهورية الى مكتب رئيس مجلس صلاح الدين، فأن "أبو مازن" محكوم عليه بعدة قضايا جنائية.

وفي 17 من آذار الجاري، انتخب مجلس محافظ صلاح الدين، القيادي في حزب الجماهير الوطنية بدر الفحل محافظاً.