بعد رسالته للسيستاني.. علاوي يستنجد ببايدن

شفق نيوز/ حذر زعيم الجبهة الوطنية المدنية اياد علاوي، يوم السبت، من اضطرابات أمنية "خطيرة" تهدد الشرق الأوسط والعالم، داعياً الرئيس الامريكي جو بايدن الى التدخل لوقف هذا التدهور.

وقال علاوي في رسالة وجهها للرئيس الأمريكي، وردت لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اضطرابات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره، وهو ما يتطلب تحليلاً فورياً وموضوعياً ويدعونا لاجراء مراجعة شاملة لتلك الاوضاع".

وأشار علاوي إلى أن "العراق وبالرغم من كونه يمثل جزءاً صغيراً من التحدي العالمي الحالي، الا انه يعد نقطة الوميض لمنطقة آسيا وغيرها وله تأثير كبير على الامن والاستقرار في العالم، لذا فهو يحتاج الى معالجات خاصة".

واضاف "في الوقت ذاته انه من المهم والضروري للولايات المتحدة الامريكية ان تستعيد مصداقيتها والحفاظ على مكانتها القيادية العالمية بعد ان اضر خروجها من المنطقة ومن افغانستان والدمار الذي تسببته في العراق، بمفهومها كحليف موثوق به".

ولفت علاوي الى ان "ارسال مبعوثين موثوقين للمنطقة من شأنه ان يدعم امكانية تحقيق حوكمة فعالة وجيدة في العراق والمنطقة وتكون قادرة على استعادة الثقة في العملية الانتخابية وزيادة اقبال الناخبين على المشاركة بشكل واسع".

واكد انه "من الحكمة ان يتم دعم التعديلات الدستورية التي تتضمن فقرات حقوق الانسان وحقوق المواطن الاساسية فضلاً عن مبادئ تعزيز الحوكمة الرشيدة وتشريع القوانين اللازمة مثل قانون تقاسم عائدات النفط والغاز".

وكان علاوي قد وجه يوم الاربعاء الماضي، رسالة الى المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، دعاه فيها الى التدخل في حل مشاكل العراق، كما طلب منه اعادة خطبة الجمعة.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الجبهة ليلى عبد اللطيف في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "علاوي بين لسماحة المرجع الأعلى في رسالته أن العراق في حالة يرثى لها بسبب المشاكل والخلافات التي تعصف به وتهدد كيانه"، مشيرا إلى أن "الانكسار والتراجع والتشظي لم يصب البيت الشيعي بل تعداه الى الجانبين السني والكوردي".

ودعا علاوي المرجعية "لاتخاذ خطوات فعالة ومؤثرة للانتقال بالمناخ الداخلي من حالة الاحتقان والتوتر الى حالة التهدئة والتوافق الوطني"، طالبا إعادة خطبة الجمعة لتوجيه الرعية بما يلزم لحل الإشكالات بالحوار الهادف.