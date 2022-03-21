بعد رسالة الصدر.. الاطار التنسيقي يترقب موقف المستقلين ويتخوف من مفاجأة الساعات المقبلة

شفق نيوز/ تترقب بعض قوى الإطار التنسيقي نتائج رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي وجهها اليوم الاثنين للنواب المستقلين يحثهم فيها على حضور جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

فيما لم تستبعد توجه بعض قوى الإطار صوب الصدر إذا ماتاكدت تحصله على الدعم المطلوب من المستقلين لتمرير الحكومة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، (أحد أقطاب التحالف الثلاثي) قد دعا في وقت سابق من اليوم، أعضاء البرلمان العراقي "المستقلين" إلى الانضمام له من أجل ضمان النصاب القانوني لجلسة التصويت على رئيس الجمهورية، وعدم ذهابهم مع الثلث المعطل للبرلمان.

وكشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز؛ ان "الساعات المقبلة ستكشف تداعيات رسالة (الصدر) بين النواب المستقلين والذين باتوا يشكلون بيضة القبان لاغلب الأطراف والقوى السياسية المتنافسة للوصول الى منصة السلطة التنفيذية".

واوضح المصدر؛ أن "الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعا تداوليا بحضور كل الزعامات الشيعية في الاطار التنسيقي لمناقشة جملة من الاجراءات او الخطوات وتحديد مسار بوصلتهم السياسية بعد استنفاذ كل مقترحات حل الأزمة السياسية بين القطبين الشيعيين (الإطار التنسيقي والتيار الصدري)".

ولفت المصدر؛ إلى أن "بعض قوى الإطار التنسيقي قد تلتحق بالكتلة الصدرية اذا ما حصلت على ضمانات مكفولة من قبل زعامات التحالف الثلاثي تضمن حصولهم على امتيازات ومكاسب تتناغم وتطلعاتهم وهناك من بذل جهودا كبيرة من أجل العودة للمشهد السياسي".

وبين أن "بعض قوى الإطار الطامحة بالوصول للمناصب المهمة والتي تتواصل مع القوى الأقرب لتشكيل الحكومة تخوض الان حوارات او تفاهمات جادة تحدد توجهها المستقبلي وفق الوعود المكفولة".

وبحسب المصدر؛ فأن "قوى منضوية ضمن الإطار لديها مقاعد بسيطة قد لا تحقق لها مكسبا مهما لكن قد تحظى بأكثر من طموحها إذا ما التحقت بالكتلة الصدرية أو التحالف الثلاثي".

وكان مصدر في التيار الصدري أفاد في وقت سابق من يوم الاثنين، بأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستعقد بنصاب كامل.

وأضاف المصدر الذي طلب من وكالة شفق نيوز؛ عدم كشف اسمه؛ ان "التيار الصدري ماضٍ بتحالفه الثلاثي مع حزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة لتشكيل حكومة أغلبية وطنية تخدم الشعب وفق منهج وبرنامج الإصلاح".

وبين أن "النصاب القانوني لجلسة يوم السبت المقبل سيكتمل وسنشهد انتخاب مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية".

ولفت إلى أنه "بعد ساعات من انتخاب رئيس الجمهورية سيتم تكليف مرشح الكتلة الصدرية بتشكيل الحكومة المقبلة".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أعلن في 15 آذار الجاري إنه "تقرَّر تحديد يوم السبت الموافق 26 آذار موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".

وفي وقت سابق أعلن مجلس النواب العراقي، أسماء 40 مرشحاً الى رئاسة الجمهورية.

واشار المجلس إلى استبعاد خمسة مرشحين احدهم مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة والاربعة الآخرين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية.