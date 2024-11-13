بعد أربيل.. السوداني يصل السليمانية للقاء المسؤولين فيها

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، إلى محافظة السليمانية للقاء المسؤولين فيها بعد جولة أجراها في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن طائرة السوداني حطت قبل قليل في مطار السليمانية الدولي وكان في استقباله نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني.

وأضاف مراسلنا إلى محافظة السليمانية هفال أبو بكر، كان من ضمن من استقبلوا السوداني إلى جانب عدد من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني.

ووصل رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لإجراء مباحثات تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، إضافة إلى معالجة عدد من الملفات العالقة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن السوداني وصل إلى مطار أربيل في تمام الساعة 9:00 صباحاً حيث استقبله رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وأكد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن الزيارة تأتي في إطار مساعي الحكومة الاتحادية لتعزيز التعاون مع حكومة إقليم كوردستان، وإيجاد حلول للقضايا التي تؤثر على العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

والتقى السوداني برئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.