بعد أربعة أيام من اندلاعها.. "بدر" تدين الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران

شفق نيوز- بغداد

أعلنت منظمة بدر، وهي ائتلاف سياسي مقرب من إيران، اليوم الاثنين، إدانتها للحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، وذلك بعد نحو أربعة أيام من اندلاعها.

وقالت المنظمة في بيان إنها "تدين بأشد عبارات السخط هذا العدوان الأميركي-الصهيوني الآثم، بما يمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتمادٍ وقح في سفك الدماء، وسعي محموم للهيمنة على مقدرات الشعوب وسلب إرادتها".

وأضافت أن "جريمتهم في استهداف مدرسة ابتدائية للبنات وسقوط أكثر من 160 طالبة بريئة، واستهداف المستشفيات والأسواق والملاعب، تكشف حقيقتهم الاستعلائية"، معتبرةً أن ذلك "تجليات فعلية لإرادة وتجسيد شيطاني واضح، وهم غارقون في وحل جرائمهم وعدوانهم على الطفولة والإنسانية".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل صباح يوم السبت الماضي، 28 شباط 2026 ضربة عسكرية واسعة على إيران، مستهدفتين قيادات ومسؤولين ومحطات عسكرية ونووية، فيما ردّت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل وقواعد أمريكية في دول خليجية.

وحتى اليوم الثلاثاء، تتواصل الاشتباكات والغارات، وارتفعت حصيلة القتلى، فيما أغلقت السفارات الأمريكية في السعودية والكويت، في حين تتصاعد المخاوف من تأثير الصراع على الأمن الإقليمي والأسواق العالمية.