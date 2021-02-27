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بعد ذي قار.. متظاهرو بابل يحاصرون مبنى المحافظة

Category: سیاسة

Date: 2021-02-27T15:47:09+0000
بعد ذي قار.. متظاهرو بابل يحاصرون مبنى المحافظة

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن متظاهرين حاصروا مبنى محافظة بابل يوم السبت للمطالبة بإقالة المحافظ حسن منديل.

وتجمع العشرات من المتظاهرين في محيط مبنى المحافظة بمدينة الحلة مركز المحافظة وطوقوها في احتجاجات تطالب بإقالة المحافظ حسن منديل.

في الأثناء، تفرض قوات الأمن طوقا في محيط المبنى للحيلولة دون اقتحامه من قبل المتظاهرين.

وأبلغت قوات الأمن، المتظاهرين، بأنها أغلقت المبنى بناء على طلبهم، وفق مراسل وكالة شفق نيوز.

وتأتي هذه الاحتجاجات على غرار ما تشهده محافظة ذي قار من احتجاجات عنيفة أمام مبنى المحافظة منذ ستة أيام.

ونجح المحتجون في الإطاحة بالمحافظ ناظم الوائلي، إلا أنهم يرفضون بديله رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي.

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