"بعد ذهاب نور زهير للحج".. سؤال برلماني: هل في العراق حكومة وقضاء؟

شفق نيوز/ وجه عضو مجلس النواب العراقي مختار الموسوي، يوم السبت، استفساراً إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن حسم ملفات الفساد التي بحوزته.

وقال الموسوي في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "الفساد وصل إلى مرحلة عجيبة وغريبة، وبالتالي هل توجد حكومة وقضاء في العراق أم لا توجد؟ ومن المفترض محاسبة الفاسدين حتى يشعر المواطن بوجود دولة"، متسائلًا عن ذهاب نور زهير للحج عبر العراق رغم وجود ملفات فساد كثيرة بحقه.

وأضاف: "للأسف، لا توجد مراقبة حتى على بعض الوزراء، وعلى القضاء والحكومة أن يكونوا متعاونين وحاسمين في قطع دابر الفساد من العراق".

وتابع حديثه: "منذ عام 2003 ولغاية الآن، لا نرى على شاشات التلفاز إلا الأخبار التي تخص الفاسدين"، مشددًا على ضرورة الإسراع في حسم ملفات الفساد ومحاسبتهم.