بعد دقائق من اعتقاله.. وفاة سعد كمبش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بوفاة رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش بعد دقائق من اعتقاله على يد قوة خاصة من وزارة الداخلية العراقية في مدينة الموصل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "سعد كمبش توفي بازمة قلبية بعد دقائق من اعتقاله في منطقة الغزلاني في الجانب الايمن من الموصل".

واشار المصدر الى ان "كمبش توفي بعد مطاردة ما تسبب بارتفاع الضغط لديه والقضاء وجه بتشريح الجثة لمعرفة اسباب الوفاة الحقيقية".

واعلنت وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق اليوم الخميس، القبض على رئيس الوقف السني السابق سعد كمبش بعد هروبه من مركز شرطة الصالحية.

وذكر بيان مقتضب لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بإشراف وزير الداخلية عبد الامير الشمري، قوة خاصة من وزارة الداخلية تلقي القبض على المتهم الهارب سعد كمبش في مدينة الموصل".