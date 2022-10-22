بعد "دفاع السنة".. الداخلية تلهب صراعاً بين قوى الإطار الشيعي بين 3 مرشحين

شفق نيوز/ كشف قيادي في الإطار التنسيقي الشيعي، اليوم السبت، بنشوب خلافات واسعة داخل قوى الإطار حيال منصب وزارة الداخلية في الكابينة الوزارية الجديد برئاسة محمد السوداني، مشيراً إلى أن المنافسة محتدمة بين 3 مرشحين.

وقال القيادي، لوكالة شفق نيوز، إن صراعاً ومشاكل داخل الإطار التنسيقي على وزارة الداخلية، مبيناً أن المرشحين لهذا المنصب هم كلاً من مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ومستشار وزارة الداخلية اللواء مهدي الفكيكي.

ورأى، أن تمسك الأحزاب السياسية بأسماء مرشحيها للحقائب الوزارية قد يؤخر عرض تشكيل الحكومة على البرلمان للتصويت عليها إلى يوم الخميس من الأسبوع الجاري.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر برلماني، بنشوب خلافات واسعة داخل القوى السنية حيال منصب وزارة الدفاع، كاشفاً أن 3 مرشحين يتنافسون على حقيبة الدفاع وهم "خالد العبيدي، وحمد النامس، وناصر الغنام".

فيما أكد قيادي في الإطار التنسيقي، أن الصراع محتدم بين تحالفي السيادة والعزم للظفر بوزارة الدفاع، موضحاً أن مرشح تحالف السيادة الفريق الركن ناصر الغنام، أما مرشح تحالف العزم الفريق الركن حمد النامس الجبوري والنائب خالد العبيدي.

ويعتزم مجلس النواب عقد جلسة خاصة لتمرير الكابينة الوزارية المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، منتصف الأسبوع المقبل.

وكان الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري قد أعلن، مساء الخميس، عن تفويض المكلف برئاسة الوزراء محمد شياع السوداني باختيار المرشحين لشغل الوزارات وفق معاييره هو واقتراح مرشحين بدلاء، فيما أكد على استثناء وزارتي الدفاع والداخلية من المحاصصة السياسية.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن ثمة خلافات بشأن بعض الحقائب الوزارية فضلاً عن ضغوط تمارس على السوداني بهذا الشأن، أدت إلى استبعاد إدراج ملف التصويت على الكابينة الوزارية في جلسة من المزمع عقدها السبت المقبل.