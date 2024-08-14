بعد أدائه اليمين الدستورية .. محافظ كركوك يدعو القوى السياسية المعترضة للحوار

شفق نيوز/ دعا محافظ كركوك ريبوار طه، يوم الأربعاء، القوى السياسية المعترضة على تشكيل الحكومة المحلية الجديدة التي يرأسها الى الحوار لإنهاء الخلافات بهذا الشأن، متعهدا بتحسين الواقع الخدمي من خلال تنفيذ المشاريع داخل المحافظة.

وقال طه خلال مؤتمر صحفي عقده عقب ادائه اليمين الدستورية وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "باشرنا في مهام عملنا وادينا القسم الدستوري".

وأضاف "أدعو القوى السياسية المعترضة للحوار، لنجعل من كركوك نموذجا للإعمار والتعايش السلمي، و لنعمل معا سوية وسوف تكون هويتا كركوكية".

وقطع المحافظ وعدا على نفسه بـ"جعل كركوك مدنية متميزة في تنفيذ المشاريع والخدمات ولكل المكونات دون تمييز".

وصادق رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد على أمس الثلاثاء مرسوم تعيين ريبوار طه رئيسا للحكومة المحلية في كركوك.

وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الجاري محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.

وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لأختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.