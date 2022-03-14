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بعد دانائي فر.. قاآني في بغداد ليبلغ حلفاء إيران بـ"آليات جديدة"

Category: سیاسة

Date: 2022-03-14T21:08:16+0000
بعد دانائي فر.. قاآني في بغداد ليبلغ حلفاء إيران بـ"آليات جديدة"

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع يوم الاثنين؛ أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اسماعيل قاآني وصل الى  بغداد قادما من النجف.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "قاآني سيعقد اجتماعا مع قوى الاطار التنسيقي للاتفاق على آليات جديدة تخص الحراك السياسي القادم".

ووصل مسؤول ملف العراق، لدى الحكومة الإيرانية، حسن دانائي فر، في وقت سابق من يوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن "دانائي فر، عقد فور وصوله إلى بغداد، اجتماعاً مغلقاً مع قيادات في الفصائل المسلحة، وشخصيات سياسية ضمن قوى الإطار التنسيقي".

وأضاف المصدر، أن "المسؤول الإيراني، سيعقد اجتماعاً مع شخصيات حكومية رسمية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، لافتاً إلى أن "الزيارة تأتي لمناقشة قصف الحرس الثوري الإيراني، وآخر تطورات المباحثات السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة".

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