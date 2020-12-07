بعد خلافات كادت تطيح به من رئاسة البرلمان.. الحلبوسي يجتمع مع الخنجر

شفق نيوز/ في اشارة لما يبدو لانسحاب خميس الخنجر الأمين العام للمشروع العربي من تحالف الاطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقيا الزعيمان السنيان يوم الاثنين، لمناقشة مسألة الانتخابات المبكرة.

وكان الخنجر منضويا ضمن تحالف شكله رئيس مجلس النواب السابق اسامة النجيفي للاطاحة برئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الحلبوسي التقى الأمينَ العام للمشروع العربي في العراق الشيخ خميس الخنجر، للاطمئنان على صحته بعد عودته من رحلة علاجية، متمنياً له موفور الصحة والسلامة.

واضاف البيان؛ انه جرى خلال اللقاء مناقشة مجمل تطورات الأوضاع في البلاد والانتخابات المبكرة، والتأكيد على أهمية تهيئة الأجواء اللازمة وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبِّر عن إرادة المواطن.