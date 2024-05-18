بعد إخفاقه بانتخاب رئيسه.. الكتل البرلمانية تناقش تأجيل الجلسة والاستعانة بالمحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ أفاد مصدر نيابي، يوم السبت، بأن رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل النيابية يبحثون تأجيل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بعد الإخفاق بانتخاب بديل محمد الحلبوسي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نقاشات تجري الآن ما بين رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل البرلمانية من أجل بحث خيار تأجيل جلسة انتخاب رئيس البرلمان لحين طلب تفسير جديد من المحكمة الاتحادية بعدم حصول أي من المرشحين على نصف زائد واحد خلال الجولة الثانية او الذهاب الى خيار الجولة الثالثة".

ولفت المصدر الى أن "النقاشات مستمرة دون أي توصل الى اتفاق نهائي".

وفي وقت سابق اليوم السبت، فشل مجلس النواب العراقي، بانتخاب رئيس جديد له، في الجولة الثانية التي شهدت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتاً في حين حصل الثاني على 137 صوتاً.

وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتاً.

وبعد ذلك أذن رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، أعضاء المجلس بـ"أخذ استراحة"، وبعدها يتخذ القرار بالذهاب إلى جولة ثالثة أو رفع الجلسة إلى إشعار آخر".

وتترقب الأوساط السياسية داخل أروقة البرلمان العراقي، بحذر شديد بانتظار ما ستؤول إليه جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس، بعد قرابة نصف عام على تنحية رئيسه السابق محمد الحلبوسي، مع تنافس محتدم بين محمود المشهداني، وسالم العيساوي.