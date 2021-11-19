بعد خطوة الصدر.. كتائب حزب الله تحل "سرايا الدفاع الشعبي" وتغلق مقراتها

شفق نيوز/ أعلنت كتائب حزب الله، يوم الجمعة، حل "سرايا الدفاع الشعبي" وإغلاق مقراتها، وذلك بعد ساعات من قرار مماثل لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال المسؤول الامني للكتائب ابو علي العسكري في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "أبلغنا من قيادة كتائب حزب الله، واستجابة لما نشر من أحدى الجهات الصديقة بخصوص مبادرة حل قوات عسكرية تابعة لها، فتقرر الأتي، حل تشكيل سرايا الدفاع الشعبي وإيقاف جميع أنشطتها وإغلاق مقراتها".

كما قررت الكتائب "إلحاق سرايا الدفاع الشعبي مع عدتهم وعديدهم بقيادة الحشد الشعبي، على أن تقوم الهيئة الموقرة بمساواتهم بأقرانهم، وتأمين مستحقاتهم".

وتابع "نأمل من الإخوة في الطرف المبادر تحويل ألويتهم الثلاثة بإمرة قيادة الحشد الشعبي، وإجراء التفاهمات مع قادة (البيشمركة) لإتمام حلها وإلحاقها بالأجهزة الأمنية العراقية، لنشرع في مرحلة جديدة من نشر الأمن والسلام في ربوع عراقنا الحبيب".

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، حل تشكيل "لواء اليوم الموعود" وغلق مقراته.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "كبادرة حسن نية مني أنا: (مقتدى الصدر).. أعلن حل تشكيل ((لواء اليوم الموعود)).. وغلق مقراته، ولولا أنهم سلموا سلاحهم لسرايا السلام سابقا أو ما يسمى حاليا، لواء 313 و314 و315 في سامراء، لأمرتهم بتسليم سلاحهم وأطاعوا فهم ما زالوا مخلصين لنا ولوطنهم".

وأضاف، "إن وجد فعليهم بتسليمه خلال مدة 48 ساعة عسى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتهم وغلق مقراتهم، بل وتكون رسالة أمان وسلام للشعب كافة، فعلى مسؤول اللواء تنفيذ هذا القرار".