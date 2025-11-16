بعد خسارة مرشحه في ديالى.. تحالف "الأساس" يتلقى ضربة ثانية بانشقاق "دريا خيرالله"

شفق نيوز- ديالى

أعلنت عضو مجلس محافظة ديالى، دريا خير الله رشيد، يوم الأحد، انسحابها من تحالف "الأساس العراقي التابع لنائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، وذلك عقب خسارة رئيس كتلته في المحافظة، صلاح زيني التميمي.

وقالت رشيد في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، "أعلن استقلالي الكامل عن ائتلاف الأساس العراقي ومباشرتي عملي السياسي بصورة مستقلة وبما ينسجم مع مسؤوليتي في خدمة أبناء محافظة ديالى وتمثيلهم بأفضل صورة في مجلس المحافظة".

ويأتي هذا التطور ليشكل ضربة جديدة لتحالف الأساس في ديالى، بعد خسارة رئيس كتلته في المحافظة صلاح زيني التميمي في الانتخابات، مقابل فوز المرشح منذر جاير الشمري، ليضاف إليه اليوم انشقاق عضو المجلس دريا خيرالله، ما يجعل التحالف "صفراً" في تمثيل ديالى على المستوى المحلي.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أعلنت مساء الأربعاء الماضي (12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري)، تصدر منظمة بدر على عدد الأصوات في محافظة ديالى (105 آلاف صوت)، فيما جاء في المرتبة الثانية حزب تقدم (101 ألف صوت)، وتحالف سيادة الوطني - تشريع ثالثاً (77 ألف صوت).