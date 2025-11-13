بعد حصده أعلى الأصوات في الانتخابات.. ريبوار طه يطمئن: لن أترك كركوك

شفق نيوز- كركوك

طمأن رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، ريبوار طه، عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، جميع أهالي المحافظة بأنه باقٍ في كركوك ولن يغادرها، مؤكداً عزمه الاستمرار في خدمة سكانها بمختلف مكوناتهم.

وكان طه، وهو محافظ كركوك الحالي، قد حصد أكثر من 96 ألف صوت لوحده، في انتخابات مجلس النواب الجديد، وهو أعلى عدد أصوات يتحصل عليها مرشح، رغم أنه لا يمتلك أي نفوذ في بغداد صاحبة القاسم الانتخابي الأعلى على مستوى عدد المقاعد والأصوات والناخبين.

وأوضح طه، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن الثقة الكبيرة التي منحها له أبناء كركوك زادت من شعوره بالمسؤولية تجاههم، وجعلته أكثر التزاماً بالعمل من أجل تلبية تطلعاتهم في مرحلة ما بعد الانتخابات.

وختم طه حديثه بالقول: "أطمئن الجميع بأنني باقٍ في كركوك، ولن أغادرها، لأن واجبي الوطني والسياسي هو أن أكون بين الناس، أستمع لهم وأتابع شؤونهم اليومية، وأدافع عن مصالحهم في بغداد وفي أي موقعٍ أُكلف به".

وتشهد كركوك منذ إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة حالة من الترقب بين الأوساط السياسية والشعبية، في ظل تغيّر موازين القوى بين الأحزاب الكوردية والعربية والتركمانية، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على تشكيل الحكومة المحلية المقبلة وتوزيع المناصب الإدارية في المحافظة.